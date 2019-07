Policial Civil combate drogas com palestras na região

Tem obtido ótimos resultados

O policial civil Élcio Pinto Roque, conhecido como Élcio Júnior, lotado na 36ª. Delegacia de Wenceslau Braz, há muito tempo vem se destacando pelo trabalho de palestras nas escolas visando à prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

O objetivo é conversar com as crianças e adolescentes e esclarecer sobre os males que as drogas podem causar, fazendo com que estejam preparados para dizer não quando alguém oferecer algum tipo de entorpecente ou bebida alcoólica.

O profissional já ministrou mais de 60 palestras em vários municípios do Norte Pioneiro e até no estado de São Paulo. O trabalho é feito de forma gratuita e voluntária e sempre em seus dias de folga. O policial afirma que essa é uma forma de contribuir a sociedade. “se cada um em sua área, com seu conhecimento fizer um pouquinho a mais, principalmente orientando crianças e adolescentes, no futuro teremos um mundo melhor, uma sociedade mais consciente” ,destacou.

Somente nesta semana foram ministradas palestras em Arapoti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz. No Estado do Paraná, o mês de junho foi escolhido para fortalecer as ações de combate às drogas com a criação do programa Junho Paraná sem Drogas que foi instituído pela Lei Estadual 19.121, de setembro de 2017, em substituição a Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas no Paraná (PREVIDA), que era realizada anualmente na última semana de junho. A proposta foi promover durante todo o mês ações para esclarecer a população sobre os riscos do uso e abuso de álcool e outras drogas e incentivar a busca de orientação, esclarecimento e tratamento, disponível na rede pública de saúde.

RISCOS – Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2012 e 2015 houve aumento no percentual de jovens que experimentam drogas. No período, o número de estudantes que já tinham experimentado bebidas alcoólicas subiu de 50,3%, em 2012, para 55,5% em 2015; já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7,3% para 9%. A pesquisa foi feita entre estudantes de escolas públicas e particulares, concluintes do 9º ano e com idade entre 13 e 15 anos.

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) também tem dados preocupantes. Um levantamento feito pelo Centro mostrou que 23% da população brasileira já fez uso de alguma droga ilícita. No caso do álcool, que também causa diversos males em caso de uso abusivo, 75% da população já experimentou e 12% desenvolveu dependência. Em relação à maconha, 44% dos brasileiros já usou a droga ao menos uma vez.