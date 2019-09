Advogada e Policial Federal debatem suicídio em colégio platinense

Na noite de quarta-feira

A advogada com formação em Psicanálise Sandra Gonçalves Daldegan França (fotos) e o Policial Rodoviário Federal e Mestrando em Ciências Jurídicas José Antônio da Silva(foto) participarão às 20 horas desta quarta-feira, dia 25, de evento relacionado ao Setembro Amarelo, em Santo Antônio da Platina. O debate será no Colégio Estadual Tiradentes.

A iniciativa tem apoio da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direito Sistêmico e do Intervepes, grupo de pesquisa Intervenção do Estado na Vida das Pessoas da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Jacarezinho.

O público de estudantes do Ensino Médio vai interagir com os palestrantes.

“A escola é uma grande casa, os professores são os pais e mães.Somos uma Nação?Sim.Está escrito na Constituição que o Estado precisa cuidar dos seus, mas, e se o Estado não consegue fazer isso sozinho? Ficaremos sentados e continuaremos imputando-lhe toda a culpa? Não, o Estado somos nós: o povo! Por isso chega um momento em que se faz necessário dar as mãos contra a tristeza, contra a depressão…Dar as mãos contra tudo o que tira a vida.O suicídio é um inimigo silencioso, usa a tristeza e atinge a alma…Um minutinho de nosso tempo pode salvar uma vida”, disse Sandra.

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), (Centro de Valorização da Vida) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

