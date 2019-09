Santo Antônio ganha mais professores municipais

Melhora educação

Na manhã desta quinta-feira, dia cinco, receberam as boas vindas do prefeito Zezão Coelho e tomaram posse no Gabinete, mais duas professoras para a Rede Municipal de Ensino.

Camila Schmeiske Silva Benteu e Gisele Silvério Coelho começam a trabalhar e reforçam a educação já bastante conceituada em Santo Antônio da Platina.

Estavam presentes também as coordenadoras pedagógicas da secretaria, Lucimara Ildefonso e Joelma Ormeneze.