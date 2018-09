Prefeito destaca avanços históricos na educação de Wenceslau Braz

IDEB saltou de 5,6 para 6,4

O prefeito Paulo Leonar se mostrou satisfeito com o aumento da nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico) de Wenceslau Braz, que pulou de 5,6 em 2015 para 6,4 em 2017.

A melhoria é reflexo dos investimentos históricos que Wenceslau Braz realiza atualmente na área da educação. O município desde o ano passado conta com material didático do Positivo, realizou PSSs (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de professores e estagiários e tem investido em melhorias nas estruturas físicas das escolas municipais.

“Temos o objetivo ver nossas escolas municipais no nível das escolas da rede privada. Assumimos a prefeitura com um dos piores IDEBs de todo o Norte Pioneiro e em apenas um ano e meio já conseguimos mudar significativamente essa realidade”, comemora o prefeito Paulo Leonar.

“Faço questão de parabenizar a todas as professoras da rede municipal, as equipes pedagógicas das escolas e CMEIs, também a nossa equipe da secretaria de Educação e aos alunos. A expectativa para os próximos anos é de melhorarmos ainda mais a qualidade da educação na nossa rede municipal”, completa o prefeito.

Legenda da foto: Contratação do material Positivo foi uma das grandes novidades da educação brazense