Professor Wagner Merege é homenageado na Assembleia Legislativa

Iniciativa será encaminhada à família do saudoso mestre em Jacarezinho

Os deputados aprovaram na sessão desta segunda-feira, dia 19, homenagem ao professor da UENP (Universidade Estadual do Norte Pioneiro) Wagner Holtz Merege (foto) , de Jacarezinho. A iniciativa foi do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que solicitou o envio de votos de pesar à família do profissional, que faleceu dia 13, em Jacarezinho.

“A família UENP e a comunidade acadêmica do Norte Pioneiro está entristecida com o falecimento do professor Wagner, que dedicou a vida a formar profissionais, lutou pelo desenvolvimento da Educação de qualidade fundou uma das mais renomadas e reconhecidas faculdades de Educação Física do Paraná, hoje integrada à UENP”, disse o deputado.

Professor Wagner foi fundador da antiga Faefija (Faculdade de Educação Física de Jacarezinho). Ele atuou também com destaque na antiga Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, sendo um dos idealizadores do projeto inicial do curso de Odontologia da UENP. As duas faculdades hoje integram a UENP.

Com décadas de atuação na área acadêmica, o professor Wagner dedicou-se com maestria na docência e foi exemplo de vida na formação humana ao longo de sua carreira como educador.

Ele morreu aos 72 anos e deixa a esposa, também professora, Sônia Merege, com quem teve dois filhos e três netos.

A homenagem dos deputados será encaminhada à família pela Assembleia Legislativa do Paraná.