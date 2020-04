Projeto FisioArte da UENP trabalha na confecção de máscaras

Produto será distribuído de forma gratuita

Estudantes e professores do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) iniciaram no domingo, 5 de abril, por meio do Projeto FisioArte, ação de extensão que irá trabalhar na produção de máscaras de tecido para serem distribuídas gratuitamente para a comunidade. O projeto, que busca contribuir para o controle da propagação do novo coronavírus, realizará também orientações para o uso das máscaras, higienização e conscientização, por meio das redes sociais @projetofisioarte (Instagram) e projeto FisioArte (facebook).

A coordenadora do projeto, professora Ana Carolina Tsunoda Del Antonio, comenta que a ação surgiu após observado o cenário atual da pandemia e da importância do uso de máscara pela população. “Pensando na dificuldade de acesso de parte da população, decidimos confeccionar máscaras de algodão e tnt, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, para distribuir para pessoas das cidades onde os alunos integrantes do projeto residem, já que nesse período de quarentena todos estão em suas casas”, disse.

As máscaras, como informa a professora, serão distribuídas junto com cestas básicas que escolas levarão às famílias, aos funcionários de Asilos, para que possam utilizar durante a rotina de trabalho; em supermercados e locais públicos, onde todos possam ter acesso sem custo nenhum. “Antes das distribuições, as máscaras serão devidamente lavadas e higienizadas, seguindo também as orientações do Ministério da Saúde”, acentua a professora Ana Carolina.

O projeto, que teve início com materiais cedidos pelos próprios estudantes e também arrecadados em doações em seus municípios, conta com a ajuda de 21 alunos dos municípios de Jacarezinho, Bauru, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo Antônio da Platina, Cândido Mota, Nova Olímpia, Assaí, Itaporanga, Guareí, Ourinhos, Santa Mariana, Conselheiro Mairinck.

A aluna Amanda Amanda Yasmin, do 4º ano de Fisioterapia da UENP, partilha ser a participação no projeto uma forma de demonstrar solidariedade principalmente pelo momento de crise sanitária. “É gratificante poder ajudar na confecção das máscaras e observar a dedicação de todos os envolvidos. Que o projeto sirva de inspiração para muitas outras pessoas”, incentiva.

Maria Eduarda Guadagnucci Pereira da Silva, do 2º ano do curso, disse de sua satisfação em poder ajudar. “Fazer parte dessa equipe me faz muito bem. Nesse tempo de quarentena, nosso objetivo principal é confeccionar o máximo de máscaras que pudermos para atingir as pessoas mais necessitadas de nossas cidades”.

A acadêmica Kharla Wanessa Maciel Barbim, do 4º ano de Fisioterapia, também fala do trabalho realizado pelo grupo e partilha sua felicidade. “Com a doação de máscaras, vejo mais ainda o quanto é importante o nosso projeto. Espero de coração que inspire várias pessoas para espalhar o bem por aí. Estou feliz!”

DOAÇÃO

O projeto FisioArte realiza semanalmente oficinas de artesanato com idosos do Asilo São Vicente de Paulo de Jacarezinho. Durante esse período de quarentena, pela impossibilidade de continuidade do projeto, a professora Ana Carolina e os alunos iniciaram a produção de máscaras.

O grupo está arrecadando tecidos de algodão, tnt e elástico para confecção das máscaras. Para embalagem das máscaras, há necessidade de saquinhos de celofane ou plástico para separação unitária. Dentro de cada saquinho, haverá um aviso com instruções de uso e lavagem.

Para realizar doação de tecido de algodão ou tnt, elástico e saquinhos de celofane ou plástico entre em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail [email protected]