Medida é mais uma entre tantas novidades para o ano letivo

O ano letivo traz importantes desafios, sendo o principal aliar segurança sanitária à qualidade de educação. Diante deste cenário, soluções de tecnologias educacionais podem ser um importante aliado no retorno às salas de aula.

Um exemplo é a pulseira inteligente Schood, um wearable desenvolvido pela Tecnologia Educacional, braço de educação da Positivo Tecnologia, e uma das grandes novidades do Colégio Magnus para 2021.

Lançada em 2019 como uma tecnologia vestível que permite monitorar a chegada de alunos às escolas, presenças em sala de aula e até mesmo auxiliar em compras na cantina sem o uso de dinheiro vivo ou cartões, a Schood foi aprimorada no último ano para auxiliar também no controle de aglomerações, seja na chegada e saída, no recreio ou em qualquer outra situação.

A partir de um termômetro instalado na entrada da escola, o sistema realiza a aferição da temperatura de cada estudante, professor ou funcionário, e exibe essa informação no seu visor e a registra no banco de dados do usuário.

Assim, é possível, controlar a temperatura corporal de todas as pessoas que acessam a escola, e, consequentemente, dar às escolas a oportunidade de gerenciar e tomar providências de acordo com os protocolos sanitários.

Em relação ao monitoramento de aglomerações, o Schood também faz o controle da presença dos usuários por geo-localização, emitindo um alerta caso o espaço exceda o limite de pessoas recomendado.

Integrado ao sistema da cantina, o Schood incentiva o pagamento cashless, sem a necessidade de uso de cédulas ou cartões, diminuindo o contato entre as pessoas. Outro recurso, o “Tô indo”, evita aglomerações na saída da escola, pois informa quando o pai ou responsável está próximo da escola para buscar algum aluno.

Além disso, a pulseira inteligente da Tecnologia Educacional envia notificações e alertas relacionados à segurança, como no caso da aproximação de alunos a áreas de risco.

Vale lembrar mais uma vez que o Colégio Magnus já tem estabelecido todo um detalhado e rigoroso protocolo de medidas sanitárias para o retorno às aulas, aliando a nova estrutura escolar com todos os cuidados possíveis para alunos e equipe pedagógica.