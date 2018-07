Reitora da UENP toma posse para mais um mandato

Cerimônia será no CAT em Jacarezinho

A professora Fátima Padoan e o professor Fabiano Gonçalves Costa (os dois na foto abaixo) foram reeleitos para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) no início de maio. A chapa única obteve 95,05% dos votos válidos. Na noite desta sexta-feira, dia 20, os dois tomaram posse em cerimônia realizada no CAT(Conjunto de Amadores do Teatro).

Sempre participativo e colaborativo com a instituição desde a sua criação, da qual foi um dos responsáveis, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (com a reitora, na foto principal e interna também com Fabiano) esteve presente no evento.

Do total percentual dos votantes, 95,05% votaram na chapa ‘Fátima e Fabiano’. Votos brancos somaram 3,06% e nulos 1,89%. Dos 428 professores aptos ao processo, 283 votaram. Dos 5651 alunos da Universidade, 1293 compareceram para o processo eleitoral. Dos 133 agentes universitários, 121 foram às urnas. No total, 1697 pessoas participaram da eleição.

Realizaremos uma gestão participativa, como foram nossos quatro primeiros anos, zelando sempre pela transparência em nossas ações, com a consciência de que teremos a oportunidade de fortalecer e ampliar as atividades da nossa universidade”

Todas as urnas foram encaminhadas para a reitoria da Universidade, onde aconteceu a apuração e divulgação do resultado. Segundo a Comissão Eleitoral, o processo transcorreu normalmente, sem incidentes. Para a realização do processo, foram instaladas 18 seções nos três campi, sendo cinco em Bandeirantes , sete em Cornélio e seis em Jacarezinho.

“Realizaremos uma gestão participativa, como foram nossos quatro primeiros anos, zelando sempre pela transparência em nossas ações, com a consciência de que teremos a oportunidade de fortalecer e ampliar as atividades da nossa Universidade, a fim de torná-la referência pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão”, disse Fátima, que é professora do colegiado de Ciências Contábeis do Campus de Cornélio Procópio. Mestra em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, ingressou em 1998 como docente da UENP. Fabiano Costa é professor do colegiado de Ciências Biológicas, do Campus Luiz Meneghel. Doutor em Ciências pela USP, em 2002, ingressou como docente na Universidade.