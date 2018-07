Ribeirão do Pinhal recebe equipe da Operação Rondon

São 20 rondonistas da UENP e UTFPR

Os alunos universitários e professores da Operação Rondon chegaram a Ribeirão do Pinhal, neste domingo (22), para começar a preparar as atividades que serão desenvolvidas nos próximos 15 dias, junto à comunidade local. O município recebe 20 rondonistas de duas universidades: da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

O projeto que será desenvolvido pela primeira vez no município trará ações voluntárias em várias áreas de conhecimento para proporcionar aos alunos uma troca de experiências com situações reais e também contribuir para atender necessidades das pessoas, para melhorar as condições de vida de bem-estar da população.

A Operação Rondon é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (Proec), com a participação de Instituições de Ensino Superior parceiras e outras Instituições públicas e privadas. Seguindo os moldes do Projeto Rondon nacional, a Operação Rondon paranaense, traz como objetivo possibilitar a relação entre a Universidade e a Sociedade com ações transformadoras capazes de promover soluções aos problemas locais e regionais.

Segundo o assessor de relações empresariais e comunitárias da UTFPR, Juliano Oliveira, a Operação Rondon vai colaborar muito para o desenvolvimento da região e também dos alunos. “Essa é uma oportunidade de aprender muito, compartilhar com a comunidade de Ribeirão do Pinhal e conhecer mais da história e da cultura das pessoas, uma marca da UTFPR de promover o ensino, a pesquisa e extensão com qualidade”, ressaltou Oliveira .

A pró-reitora da Proec da UENP, Simone Castanho, fez uma explanação sobre como funciona a Operação Rondon e alguns resultados do ano passado. “Na ampliação do projeto ano passado dez municípios receberam o Rondon e 37 mil pessoas atendidas, neste ano com a distribuição por regiões quatro municípios do Norte Pioneiro serão atendidos”. Simone ressaltou qual a contribuição da operação Rondon. “O mais importante é a troca de saberes durante a extensão, mas do que ensinar o que aprenderam em sala de aula, também trazer a experiência da população que é atendida. Fazer extensão é doação, ir além da sala de aula para ser um cidadão melhor, isso que o Rondon faz”.

Para participar das oficinas, que não tem custo nenhum aos participantes, a população deve ficar atenta ao calendário das atividades que será divulgado nas redes sociais.