Ribeirão do Pinhal retoma atividades com Semana Pedagógica

Ano letivo de 2018 começa na segunda-feira pós-Carnaval (dia 19)

A prefeitura de Ribeirão do Pinhal por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura promoveu entre os dias cinco e sete de fevereiro a Semana Pedagógica 2018.

A programação da segunda-feira, dia cinco, foi dividida em oficinas sobre atividades lúdicas, com o palestrante Douglas Roberto Borella, para os professores de 1º a 5º ano e com Regina Shudo para Educação Infantil. Na terça-feira Douglas Roberto Borella falou aos cerca de 140 professores sobre as diversas formas de inclusão. Na quarta-feira Fabiano Brum trouxe um show motivacional para todo o corpo docente e demais funcionários da Educação.

A capacitação busca preparar cada vez mais os profissionais do município para trabalharem com os diferentes públicos e as dificuldades do cotidiano, com idéias de aulas mais dinâmicas e interessantes que envolvam a realidade dos alunos. O palestrante citou o exemplo das aulas de fração usando a ideia de uma pizza.

“Como o aluno poderá compreender o que é um quarto de uma pizza se ele em sua realidade nunca vi uma pizza de verdade. Porque não criar uma aula diferente, uma aula mágica, em que se unem esforços para fazer pizzas na escola. Assim por meio de ingredientes, receitas, medidas de peso e tempo pode-se trabalhar diversos conhecimentos na prática, que ficaram na memória para vida inteira”, exemplificou Brum.

Nesta sexta-feira os docentes se reúnem para o planejamento do ano letivo e preparar o retorno as aulas.

O ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão do Pinhal terá início na segunda-feira pós-Carnaval, dia 19 de fevereiro. A secretária Municipal de Educação e Cultura, Terezinha Campos Silva, solicita aos pais e responsáveis que ainda não regularizaram as matrículas das crianças que procurem a secretaria para tomarem as providências necessárias.

Texto e fotos: Priscila Dutra