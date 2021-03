O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta segunda-feira, 22, a liberação de até R$ 101,1 mil para a Uenp aplicar nos programas de pós-graduação

O deputado informa ainda que o Estado já lançou uma chamada pública para modernização de laboratórios multiusuários, compartilhados no desenvolvimento de atividades de pesquisa das sete universidades estaduais do Paraná. “Ao todo, serão investidos R$ 1,5 milhão ao Programa Paraná Mais Ciência em todas as sete universidades paranaenses. Com mais esse recurso, o Paraná quer ser reconhecido como um estado estratégico, que induz e promove o conhecimento científico e a inovação”, afirma o deputado. Romanelli lembra também que na semana passada a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Fundação Araucária vão custear R$ 1,5 milhão ao programa pró-extensão das universidades paranaenses.

Com esse novo programa, explica o deputado, a meta é suprir as demandas de investimento e custeio para melhoria da infraestrutura universitária, incluindo a manutenção de equipamentos adquiridos com recursos de órgãos federais de fomento, que necessitam de cuidados regulares.

Com isso, o Paraná tem R$ 3 milhões em investimentos em programas de pós-graduação, que inclui mestrado e doutorado.

O novo aporte tem como foco as atividades de pesquisa científica e tecnológica, vinculadas aos programas de pós-graduação das sete universidades paranaenses. Propostas — A chamada pública para participar do programa está disponível no portal da Fundação Araucária. As propostas podem ser submetidas até 12 de abril e os resultados serão divulgados a partir de 15 de abril.

Do total de R$ 1,5 milhão já anunciado, cada universidade terá uma cota para aplicação no programa de pós-graduação.

Além da Uenp, que terá uma cota no valor de R$ 101,1 mil, as cotas de financiamento foram distribuídas da seguinte forma: UEM (Maringá), até R$ 391,6 mil; UEL (Londrina), até R$ 325 mil; Unioeste (Oeste do Paraná), até R$ 252,7 mil; UEPG (Ponta Grossa), até R$ 183,7; Unicentro (Centro-Oeste), até R$ 147,2 mil; e Unespar (Universidade Estadual do Paraná), até R$ 98,5 mil.