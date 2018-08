Santo Antônio cria Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Audiência pública será na sexta-feira

No próximo dia dez, de 2018 às 19h30m na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina acontecerá a audiência pública para apresentação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que contará com a presença de autoridades e uma palestrante de Cascavel, o qual é referência nacional na execução deste serviço.

O que é: O serviço foi criado para acolher crianças e adolescentes cujas famílias estão temporariamente impossibilitadas de prestar os cuidados essenciais.

Consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período essas crianças, adolescentes ou grupos de irmãs em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de continuidade de convivência familiar em ambiente sadio para criança e adolescente.

A família cadastrada no Serviço receberá acompanhamento psicossocial, orientação, capacitação e subsídio financeiro durante o período de acolhimento.

Quem são os acolhidos?

Crianças e/ou adolescentes em medida de proteção de acolhimento familiar determinada pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santo Antônio da Platina.

Quem pode participar?

Pessoas com idade entre 21 a 65 anos, sem restrições quanto ao sexo e estado civil;

Apresentar concordância de todos os membros da família maiores de 18 anos que vivem na residência;

Ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio às crianças e adolescentes;

Apresentar parecer psicossocial favorável;

Ser, pelo menos, 16 (dezesseis) anos mais velho do que o acolhido;

Não estar respondendo a processo judicial, nem apresentar potencialidade lesiva para figura no cadastro;

Ter moradia fixa no Município de Santo Antônio da Platina há mais de um ano;

Gozar de boa saúde;

Declaração de não ter interesse em adoção.

Mais Informações – Rua Júlio Giovanetti, 180 – Vila Rica -Santo Antônio da Platina.

Telefone: 3534-3378.

E-mail : casalar@santoantoniodaplatina.pr.gov.br