Secretário de Educação do Paraná pode ser ministro

Ele aceitaria o cargo se presidente confirmar o convite

Em dezembro de 2019, antes da entrevista exclusiva concedida no Palácio Iguaçu, em Curitiba, pelo governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior ao npdiario (veja o link no final deste texto), ele perguntou para a reportagem quais setores da sua gestão havia críticas. O jornalista respondeu enaltecendo o governo e disse ter ouvido algumas (poucas) queixas sobre o secretário da Educação, Renato Feder (fotos abaixo). “Ah, mas ele é técnico, não é político”, rebateu o chefe do executivo estadual. Agora, “ser técnico” pode garantir o ministério da Educação ao secretário.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não definiu um nome para assumir de forma definitiva o Ministério da Educação , mas o de Feder , como resumiu uma altíssima liderança na Assembleia Legislativa, “pode ser apenas um balão de ensaio, mas vindo do Bolsonaro, tudo é possível”, afirmou.

A exoneração de Abraham Weintraub foi publicada no Diário Oficial deste sábado, dia 20, e o secretário-executivo Antônio Paulo Vogel deve ficar como interino por um tempo maior, a exemplo do que está fazendo no Ministério da Saúde o general Pazuello.

De acordo com fontes da Imprensa nacional, do Palácio e ainda da Alep, Feder uniria o útil ao agradável, uma vez que, além de ser professor e gestor poderia ser um aceno também aos partidos da base aliada do presidente no Congresso. O Paraná é governado por Ratinho Junior (PSD ), parceiro do governo federal, cuja atuação política pragmática tem sido com o chamado Centrão.

Feder, que tem um estilo “agitado”, já foi empresário em 2003 do setor de tecnologia, mas também lecionou matemática por mais de 10 anos e , sondado sobre o cargo nos últimos, sinalizou que aceitaria. Antes, deixara o cargo de CEO da empresa para assumir a secretaria do Paraná.

Veja a entrevista exclusiva dada ao npdiario pelo governador: https://npdiario.com/economia/exclusivo-o-povo-nao-aceita-mais-invasoes-e-depredacoes-diz-governador/