Senac oferta curso de e-commerce gratuito para auxiliar empresas

Serão 1.500 vagas em 32 unidades com aulas realizadas de forma remota

Diante das dificuldades enfrentadas pelas empresas durante a pandemia e a necessidade de retomada da economia, o Senac PR está apoiando o desenvolvimento do comércio digital no Paraná.

Para isso, 32 Unidades de Educação Profissional e Tecnológica do Estado ofertarão o curso gratuito “E-commerce:

Vendendo no Comércio Eletrônico”. No total, são 1.500 vagas para trabalhadores de empresas do comércio de bens, serviços e turismo nas áreas de atuação do Senac PR.Essa formação totalmente gratuita de comerciários faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas e trabalhadores de baixa renda.

Assim, para participar é preciso também atender aos critérios do programa, que tem como pré-requisito renda familiar per capita (soma da renda de toda a família, dividida pelo número de integrantes) até dois salários mínimos federais.

“Neste momento difícil para todos, inclusive para o setor produtivo, o Senac Paraná traz a sua contribuição para os empresários do comércio.

Com a necessidade do isolamento social e até do fechamento das lojas em alguns momentos, as empresas tiveram que migrar para as vendas virtuais, mas nem todas tinham estrutura e pessoal qualificado para isso. Neste sentido, o curso de E-commerce do Senac será de grande ajuda, especialmente para os pequenos e médios negócios, que precisam se adequar aos canais digitais para continuar vendendo”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana (foto).

Os participantes serão indicados pelas empresas filiadas aos Sindicatos Empresariais vinculados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) ou à Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) da Fecomércio PR.

A empresa interessada em qualificar seus funcionários deve entrar em contato com o Sindicato Patronal de sua cidade ou região ou com a CMEG local. Do dia para a noite, o mundo se abrigou em casa. A vida em sociedade mudou radicalmente e os modelos de negócios também.

O varejo teve que se reinventar em pouquíssimo tempo para atender às demandas de consumo da população em isolamento e superar o fechamento de suas lojas físicas.

A pandemia intensificou o uso dos canais digitais. Com todos recolhidos na segurança do lar, as atividades presenciais foram substituídas pelas virtuais, inclusive a aquisição de produtos e serviços. Levantamento virtual realizado com mais de 1,7 mil entrevistados pela plataforma de inteligência e pesquisa NZN Intelligence revela que 71% dos brasileiros pretendem aumentar o volume de compras on-line.

O curso de e-commerce do Senac Paraná tem como objetivo auxiliar as empresas a estruturarem estratégias de vendas no comércio eletrônico.

A formação tem carga horária de 42 horas e as turmas iniciam em 3 de agosto. As aulas serão realizadas de forma remota, ao vivo, com o uso de tecnologias digitais, o que permitirá a completa interação dos alunos e contextualização para a realidade e necessidades do comércio local, além da troca de experiências entre os participantes.

As turmas serão ministradas por instrutores do Senac Paraná, capacitados para o ensino remoto, a fim de trazer ao aluno a melhor experiência de aprendizagem digital.

O curso inclui conteúdos sobre legislação específica do comércio eletrônico, modalidades de e-commerce, marketing digital, ações de marketing direcionadas para lojas virtuais (buzz marketing, marketing viral e de oportunidades, análise de e-mail marketing e newsletter, uso de ferramentas gratuitas), otimização em buscadores (Search Engine Optimization – SEO) e o uso das técnicas de UpSell e Tripwire, feedback dos usuários, comunicação visual eletrônica e monitoramento através de métricas e indicadores de desempenho.

“É um curso bastante completo e prático, que possibilita com que o participante esteja preparado para implantar ou aperfeiçoar as estratégias do comércio digital de sua empresa diante do novo contexto trazido pela pandemia, que intensificou as vendas pela internet”, explica a diretora da Divisão de Educação e Tecnologia do Senac PR, Denyze Cristina Lorenzon Rückl.

O curso de E-commerce é o primeiro de uma série de formações que compõem a Trilha do Comércio Digital, que será lançada em setembro pelo Senac PR.