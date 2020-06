Sepultado corpo da educadora Neusa Pinheiro

Era Mestre em Educação, Especialista em História e Filosofia da Educação e em Pedagogia Empresarial. Exerceu docência no Curso de Pedagogia mais de três décadas. Desenvolveu projetos de extensão e ensino com os acadêmicos de Pedagogia nas escolas de educação básica do Norte Pioneiro e Sul do Estado de São Paulo.

Participou do grupo de trabalho para reformular o Plano de Cargo, Carreira e Vencimento do Magistério Público de Santo Antônio da Platina.