Sesc dá aulas ao vivo e de graça para crianças e estudantes

Aprendizado e diversão ao mesmo tempo: Ótima opção à menores

Devido ao isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, o Serviço Social do Comércio (SESC) no Norte Pioneiro vai oferecer aulas online e ao vivo para alunos com idade entre 09 e 13 anos nas áreas de Letramento e Raciocínio Lógico.

Entretanto, também haverá aula para os alunos que desejam estudar para o ENEM ( Exame Nacional do Ensino Médio), sejam de escolas públicas ou privadas.

Para participar, basta o pai ou responsável entrar em contato com o SESC para se matricular e escolher data e horário da aula.

O projeto é inovador, pois as aulas serão ao vivo garantindo ao aluno direito de interagir com o professor.

Use o tempo a seu favor.Aprenda interagindo com professores por meio de aulas online com o padrão SESC de qualidade.

