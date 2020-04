Sesc platinense lança campanha de arrecadação

Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza

Devido ao atual cenário de situação de calamidade pública, a qual provocou um estado de insegurança alimentar crítico à população mais vulnerável, o SESC (Serviço Social do Comércio) estará dando início à Campanha de Arrecadação.

Por isso, na manhã desta quarta-feira, dia 22, a Técnica de atividades do SESC de Santo Antonio da Platina, Mariza Degaspari Arantes e o Gerente executivo da instituição, José Dimas Fonseca, reuniram-se com o prefeito da cidade, José da Silva Coelho, para analisarem o ofício e discutirem sobre a execução da iniciativa.

Folder da campanha abaixo:

As doações poderão ser entregues no próprio SESC de Santo Antônio da Platina, localizado na Rua Rui Barbosa, 799, no centro da cidade, das 09h às 17 horas (de segunda a sexta-feira). Serão recebidos alimentos não perecíveis em geral e produtos de higiene pessoal e limpeza, os quais serão destinados à Prefeitura de Santo Antônio da Platina.

Leia o ofício completo: