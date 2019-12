Sustentabilidade e Concorrência são temas de palestra

Objetivo foi despertar motivação no cooperado

O Diretor de Mercado da Unimed Federação Paraná, Dr. Alexandre Bley, realizou, recentemente, uma palestra aos médicos cooperados da Unimed Norte Pioneiro.O evento foi no auditório da Cooperativa e teve como tema “Sua Empresa versus Concorrência – Até quando será sustentável?”.

A iniciativa integrou parte do Projeto “Ser Unimed”, desenvolvida pela Federação em conjunto com as singulares do Estado. Participaram aproximadamente 30 pessoas, entre cooperados e colaboradores.

O principal objetivo do projeto Ser Unimed, de acordo com Dr. Bley, é despertar a motivação do cooperado em fazer parte do Sistema Unimed. É resgatar a sua presença na vida, no dia a dia e nas decisões da Cooperativa. “Com a presença do cooperado, temos a certeza e a tranquilidade que o Sistema Unimed se manterá muito sustentável e continuará prestando o serviço de qualidade que ele já presta para a sociedade”, destacou.

O tema escolhido para a palestra buscou fazer um resgate, levar o cooperado a relembrar qual é o seu papel na cooperativa, e o porquê ele é tão importante para a qualidade da entrega de serviços.