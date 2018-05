Tomazina inaugura moderno Centro de Educação Infantil

Obra de R$ 1, 1 milhão

A prefeitura de Tomazina inaugurou, na tarde/noite desta quinta-feira, dia três, o Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Andrade Vieira.

O anfitrião prefeito Flávio Zanrosso, fiel ao seu estilo conciliador e grato, chamou ao final da cerimônia, conduzida por Élcio Junior, todos os colaboradores da unidade ao palco como forma de reconhecimento da importância de todos e também como manifesto de sua prioridade à Educação no município.



Estavam presentes o pré-candidato ao Senado, Alex Canziani(PTB), autor das emendas que possibilitaram a obra, de cerca de um milhão e 100 mil reais, com uma contrapartida de 5% do executivo.O vice-prefeito José Rocha do Prado enalteceu a iniciativa.

Presentes também prefeitos da região, como Pedro Banzé(Guapirama), vices-prefeitos, como Zé Vareta(Quatiguá), e vereadores, como Paulo César Leite dos Santos(Siqueira Campos).

A pré-candidata a deputada federal Luíza Canziani(PTB) também esteve presente, com sua postura humilde, resoluta e articulada.

Houve apresentações das crianças com coreografias bem elaboradas e a placa descerrada por diversas lideranças.

O local atenderá mais de cem menores num imóvel moderno e amplo e com profissionais gabaritados.

Produção e edição de imagens e vídeos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario