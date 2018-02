UENP apresenta projeto de nova Clínica de Fisioterapia

Construção orçada em R$ 3 milhões

A reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fátima Aparecida da Cruz Padoan, apresentou ao secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo, um projeto para Construção de uma nova clínica de Fisioterapia para a instituição.

A reunião, realizada na segunda-feira,dia 26, em Curitiba, contou com a presença do diretor do Campus de Jacarezinho, Fábio Antônio Neia Martini; do procurador de Justiça do Estado do Paraná e professor da UENP, Gilberto Giacoia; do pró-reitor de Planejamento, Bruno Galindo; do diretor do Centro de Ciências da Saúde, Antonio Stabelini Neto; e do coordenador do curso de Fisioterapia, Fabrício José Jassi.

O projeto apresentado ao Governo de Estado possui aproximadamente 1700 metros quadrados de construção e está orçado em R$ 3.080.961,79. Caso seja aprovada, a obra deve receber ainda R$125.376,29 em equipamentos. O projeto, previsto para ser executado no novo Campus de Jacarezinho, está pronto para licitação. A nova Clínica, com todos os setores funcionando, terá capacidade para 120 atendimentos por dia, o que representará mais de 25 mil atendimentos por ano.

A reitora da UENP, Fátima Padoan, destaca a importância da obra para a região. Ela recorda que a clínica atual da Universidade já atende de maneira gratuita aos 43 municípios do Norte do Estado. “Temos um trabalho consolidado e de excelência realizado pela nossa Clínica de Fisioterapia, em Jacarezinho. Com esta construção, teremos condições de atender ainda melhor nossos pacientes, propiciando também aos nossos estudantes um espaço mais moderno para atendimento e estudo”, destaca a reitora.

“Quero agradecer ao secretário Michele Caputo por ter recebido nossa proposta com o compromisso e a indicação de que irá trabalhar para conseguir a destinação do recurso necessário para construção desta obra. Agradeço ainda ao doutor Gilberto Giacoia, que está sempre ao lado da UENP para as mais diversas demandas de nossa comunidade acadêmica, em benefício do Norte do Paraná. Agradeço ainda ao diretor, professor Fábio, grande parceiro da Reitoria para consolidação de todos os projetos referentes ao Campus de Jacarezinho”, disse a reitora.

Legenda: (Da esq. para a dir) Bruno Galindo, Gilberto Giacoia, Fátima Padoan, Michele Caputo, Fábio Martini, Fabrício Jassí e Antonio Stabelini Neto durante entrega de projeto