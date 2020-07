UENP elabora Política e Plano de Ação de Sustentabilidade

Um projeto de pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná vem desenvolvendo dois documentos para tornar a UENP mais sustentável. Em 2019, os professores Bruno Galindo e André Luís Salvador retomaram a discussão ambiental na Universidade, em formato de projeto de pesquisa, denominado “Elaboração de políticas e sistema de gestão ambiental”.

Ao longo de 2019, os integrantes do projeto realizaram atividades para ajudar a desenvolver a minuta de Políticas de Sustentabilidade e o Plano de Ação. Dentre as atividades, estão o levantamento sobre legislações municipais, estaduais e nacionais acerca do tema, a análise gravimétrica (análise da composição dos resíduos sólidos gerados) nos três campi, além de auditoria para levantar gastos financeiros de energia elétrica, água, esgoto, combustíveis e de consumo de material de expediente (papel sulfite, papel toalha, copo plástico, gás de cozinha).

No plano de ação estabelecemos metas, objetivos e ações que devem ser realizadas num determinado período de tempo, por determinadas pessoas”

Através dos dados obtidos sobre o consumo da Universidade, pretende-se calcular as emissões de CO2 (gás carbônico) emitido na atmosfera pela UENP e a emissão de CO2, sendo possível verificar qual “categoria de consumo” tem gerado mais impacto neste indicador e traçar ações específicas para minimizar e mitigar as emissões da UENP. Com base nos resultados obtidos, deu-se inicio à produção da Minuta da Política de Sustentabilidade e a elaboração do Plano de Ação de Sustentabilidade da UENP.

A Política de Sustentabilidade traz questões que são importantes para a UENP perante situações ambientais, quais são os interesses da instituição diante do assunto, enquanto no Plano de Ação de Sustentabilidade as preocupações estabelecidas na Política se transformam em ações concretas.

“Enquanto na política, dizemos o que é importante, como queremos que a Universidade se comporte perante alguns assuntos, no plano de ação estabelecemos metas, objetivos e ações que devem ser realizadas num determinado período de tempo, por determinadas pessoas”, explica o professor coordenador do projeto, Bruno Galindo.

A equipe do projeto de pesquisa “Elaboração de políticas e sistema de gestão ambiental”, responsável pela produção dos dois documentos, é composta pelos professores Bruno Galindo e André Luís Salvador, além dos alunos de Ciências Biológicas, Ana Beatriz Carvalho e Marcos Akira, e de Ciências Contábeis, Letícia Matos e Raphael Marques.

No vídeo de divulgação da Política e do Plano de Ação, os professores Bruno e André destacaram que, além de ser uma questão moral a Universidade se posicionar perante assuntos ambientais, há também a questão legal, por conta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no qual deve constar a Política Ambiental e de Sustentabilidade da instituição. Atualmente, tanto a minuta de Políticas de Sustentabilidade quanto o Plano de Ação estão em fase de elaboração, disponíveis à comunidade acadêmica que poderá analisar, contribuir e fazer parte do debate sobre a questão ambiental na UENP.