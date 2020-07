UENP lança manual de orientações sobre Covid-19 à profissionais de saúde

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está desenvolvendo várias ações de extensão na prevenção e enfrentamento da Covid-19. Por meio do contato direto com o sistema de saúde, surgiu a necessidade de informações atualizadas sobre o avanço da doença e de se estabelecer protocolos de atendimento. Para atender às demandas , professores, estudantes bolsistas e profissionais da área organizaram o Manual para profissionais de saúde: atendimento da central de informações Covid-19 da UENP .

A proposta é de que o material seja utilizado por todos os profissionais de saúde que estão lidando direta ou indiretamente com a doença em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, vigilância sanitária, dentre outros setores. A professora Natália Maria Maciel Guerra Silva é uma das organizadoras do manual e explica que ele foi elaborado, também, para o público interno da Universidade, principalmente, para os bolsistas que atuam através da Chamada Pública 09/2020.

“Temos bolsistas que atuam no atendimento do Telemedicina Paraná e aqueles que estão nos municípios fazendo o enfrentamento direto da Covid nas regionais de saúde e nas fronteiras. Essa chamada da Fundação Araucária (09/2020) envolve médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e estudantes dos últimos anos da área da Saúde. Então, o Manual foi pensado tanto para este público, quanto para profissionais que estão lidando direta ou indiretamente com a Covid-19 nos municípios e nas regionais”, afirma a professora.

Além do compilado de informações sobre o novo coronavírus e a Covid-19, o manual também apresenta dois protocolos de atendimento. Um para os alunos que são bolsistas e que atendem tanto na Central de Informações da UENP, quanto na plataforma Telemedicina Paraná. E o outro, que visa a estratificação de risco, é utilizado na Clínica de Enfermagem Multiprofissional da UENP, serviço de referência para atendimento de todos os casos suspeitos e confirmados da Covid-19 no município de Bandeirantes e região.

“Este último foi feito em conjunto com médicos, enfermeiros, pessoal da Vigilância Sanitária e os professores aqui da UENP. É um protocolo de manejo e estratificação de risco para os pacientes sintomáticos e não sintomáticos da Covid-19. Este manual veio para facilitar a troca de informações e reflete o engajamento entre a universidade e os serviços de saúde”, acrescenta a professora.

Além de Natália, participaram da organização do Manual os professores: Ricardo Moreira Castanho, Cristiano Massao Tashima e Emiliana Cristina Melo. O material também contou com a colaboração dos professores Ademir Zacarias Junior, Aline Balandis Costa, Carina Bortalato-Major, Claudia Yurika Tamehiro, Francielle Gibson da Silva Zacarias e de estudantes bolsistas que estão atuando no projeto UENP Contra o Coronavírus.

Acesse o manual por meio do endereço https://bit.ly/2Cchk1G