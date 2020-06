UENP lança projeto Naquele Tempo para registro de memórias de idosos

O projeto conta com a participação de docentes de diversos cursos da Universidade

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Assessoria de Comunicação e Editora UENP, lança o projeto “Naquele tempo…”, que objetiva dar vazão à voz de pessoas idosas que, no período de isolamento social, encontram-se impedidas de realizar suas atividades. O projeto, que será realizado pelas redes sociais no período de 08 de junho a 31 de julho, prevê o incentivo à divulgação de vídeos de idosos que terão a oportunidade de partilhar suas memórias nas redes sociais.

O projeto é aberto a alunos da UENP (que receberão certificação) e também à comunidade externa. Para participar, o interessado deverá se inscrever por meio do link (https://bit.ly/37aN5mY), gravar um vídeo de até 30 minutos que registre a memória de alguma pessoa idosa (pai, mãe, avós, amigos etc.) e divulgar, em modo público, em suas redes sociais com a hashtag #NaqueleTempoUENP. As questões da breve entrevista, bem como as orientações para a gravação estão publicadas no formulário de inscrição e nas redes sociais da UENP no Instagram e Facebook.

Idealizadora do projeto, a reitora da Universidade, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, comenta sobre a necessidade do projeto neste tempo de isolamento social.

Estamos vivendo, com toda a certeza, um momento muito difícil e que nos desafia. Os nossos idosos, segundo apontam diversas pesquisas, são os que mais estão sofrendo com a quarentena, que não os permitem realizar suas atividades que contribuem com sua qualidade de vida. Este projeto surge como possibilidade de oferecer a todos eles um alento. Queremos ouvir suas vozes e aprender com suas memórias”

Roteiro básico de perguntas da entrevista

Para entrevista, a coordenação do projeto orienta a se registrar, durante a gravação, o nome completo da senhora ou do senhor, entrevistados; a data e local de nascimento; a escolaridade, profissão e trabalhos exercidos ao longo da vida e a cidade onde mora (bairro). O roteiro traz ainda as seguintes questões. Diante da pandemia do novo Coronavírus e da necessidade de isolamento social, como a senhora ou o senhor está se sentindo? Quais eram as atividades que realizava antes da pandemia e que devido ao isolamento não está fazendo mais? Do que mais sente falta? A senhora ou o senhor sente saudades do que? Fique à vontade para contar algo que gostaria de partilhar sobre sua vida, é a última questão proposta. Verifique as orientações para a gravação pelo site https://bit.ly/37aN5mY .

Publicação em livro

O projeto que prevê, em etapa posterior, publicação em livro pela Editora UENP, conta com o apoio do Grupo de Pesquisa Preservação dos Bens Culturais: História, Memória, Identidade e Educação Patrimonial, que é liderado pelas professoras Janete Leiko Tanno e Rosiney Vale. O Grupo de Pesquisa auxiliará no processo de coleta e análise das memórias, por meio de metodologias atinentes à proposta do projeto. Além do Grupo de Pesquisa, o projeto conta com a participação de docentes de diversos cursos da Universidade.