UENP oferece serviço de assessoria a artistas do Norte Pioneiro

Edital Cultura Feita em Casa (SECC) seleciona conteúdos digitais artísticos e culturais autorais já finalizados

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) oferece serviço de assessoria à comunidade artística da região. O projeto Plantão do Artista foi desenvolvido para ajudar os artistas que não têm acesso à internet ou que não sabem usar as novas tecnologias e por isso deixam de participar dos editais de fomento. A ação visa também estimular a participação dos artistas da região nos mais diversos concursos culturais do país.

Ao ser publicado um novo edital ou concurso relacionado à cultura, o projeto divulga informações e se coloca à disposição para ajudar os artistas. “O artista procura o Galpão Cultural com o seu projeto, finalizado ou não, e nós damos orientações de como submetê-lo aos editais e, se for o caso, também ajudamos o artista a realizar sua inscrição”, explica o diretor de Cultura da PROEC, James Rios.

Atualmente, o Plantão do Artista está realizando orientações sobre o edital Cultura Feita em Casa, da Secretária de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Paraná, que recebe inscrições até o dia 27 de julho; e também oferece orientações preliminares sobre a Lei Aldir Blanc (14.017/2020).

O edital Cultura Feita em Casa (SECC -PR) vai selecionar conteúdos digitais artísticos e culturais autorais já finalizados, para exibição, por meio de plataformas de streaming e mídias socias do Governo do Paraná. A obra deve ser material audiovisual ou áudio, com duração de 15 a 30 minutos e classificação indicativa de até 12 anos. Os conteúdos selecionados serão licenciados para exibição pelo prazo de 24 meses.

Já a Lei Aldir Blanc (14017/2020) prevê, em caráter emergencial, recursos para Estados e municípios com o objetivo de auxiliar o setor cultural, artistas, coletivos e empresas que atuam no setor que foi amplamente afetado pela pandemia do novo coronavírus.

O atendimento, que é gratuito, está sendo realizado de forma presencial, toda terça-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, seguindo as normas de saúde e distanciamento social vigentes, e de forma virtual, às quintas com agendamento pelo telefone (43) 999123167. O Plantão do Artista atende no Galpão Cultural Romano Nunes, localizado na rua Antônio Lemos s/n, em frente ao PROVOPAR, em Jacarezinho.