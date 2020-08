UENP realiza colação de grau da primeira turma EAD

Formando Hélio Casanho agradeceu aos colegas e aos responsáveis pelo curso

Na noite desta terça-feira, dia 11, a Universidade Estadual do Norte do Paraná realizou a solenidade de colação de grau do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública (EAD/UAB/UENP). Esta foi a primeira turma de graduação da modalidade de Ensino a Distância formada pela UENP. Devido à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi realizada por videoconferência com a presença da reitora, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, e dos 87 alunos formandos.

O curso superior de Tecnologia em Gestão Pública foi criado em parceria com as universidades partícipes da UVPR (Universidade Virtual do Paraná) e ofertado pela UENP e UNICENTRO (Universidade Estadual do Centro-Oeste), pelo Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) da CAPES, com polos de apoio presencial nas cidades de Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Ibaiti, Jacarezinho, Jaguariaíva e Siqueira Campos. A reitora da UENP destacou a contribuição do curso para o aprimoramento da gestão em instituições públicas. Ela ressaltou que o curso de Tecnologia em Gestão Pública leva a reflexão de que é preciso pensar mais sobre a necessidade de qualificação e de capacitação profissional para atuação na administração de sistemas públicos, visando o melhor entendimento das atividades gerenciais das organizações, para melhor servir a população. Com a realização desse curso podemos contribuir com o processo de aprimoramento da gestão das atividades desempenhadas pelas instituições governamentais, em âmbitos federal, estadual e municipal” O coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Pública, professor André Luís Salvador, frisou os desafios dos novos tecnólogos. “Como tecnólogos em Gestão Pública, vocês terão que procurar alternativas para resolver problemas complexos que nos assolam e a procura por profissionais como vocês crescerão. A Universidade Pública contribuiu para o ensinamento de vocês, colocou todos os recursos em prol da sociedade cumprindo sua função social. Se preocupem em devolver para a sociedade aquilo que ela proporcionou a vocês”, ressaltou André.

A coordenadora estadual da Universidade Virtual do Paraná – UVPR – e coordenadora Institucional do Núcleo de Educação a Distância da UNICENTRO, professora Maria Aparecida Crici Knuppel, ponderou sobre as responsabilidades que os formandos recebem. “Agora cabe a cada um de vocês a responsabilidade de mostrar a sociedade que é possível sim adquirir competências em um curso de Educação à Distância, que tem preocupação com a gestão pública. Com o diploma, vocês também têm a responsabilidade de contribuir com a melhoria da qualidade do trabalho que se desenvolve na esfera pública, sobre maneira em tempos que vivemos corrupção, desmandos e desinformação”, frisou.

O formando Hélio Casanho, orador das turmas, agradeceu aos colegas e aos responsáveis pelo curso. “Apesar dos alunos só se verem pessoalmente nos dias de prova, estreitamos nossas amizades, que vou levar para toda minha vida. Somos a primeira turma virtual formada pela UENP e espero que não sejamos a única, pois a essência de uma universidade pública é oferecer a todos curso gratuito e de alta qualidade, para formar excelentes pessoas e profissionais. Quero agradecer aos formando, que com todos os esforços, chegaram ao final do curso. Foi preciso ter muita persistência e força de vontade. E também agradecer a todos os tutores, presenciais e virtuais, que não mediram esforços para nos ajudar”, disse Hélio.

Participaram também da solenidade o vice-reitor da UENP, Fabiano Gonçalves Costa; a pró-reitora de Graduação, Ana Paula Belomo Castanho Brochado; os diretores dos campi de Jacarezinho, Fábio Antonio Neia Martini; de Cornélio Procópio, Thiago Alves Valente; de Bandeirantes (Luiz Meneghel), Ederson Marcos Sgarbi; o coordenador de EAD/UENP, Silvio Tadeu de Oliveira; a coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil no âmbito da UENP, Teresinha Esteves da Silveira Reis; a chefe de Gabinete da Reitoria, Ana Rita Levandovski.

A transmissão foi acompanhada por parentes e amigos dos formandos no canal da UENP no YouTube.