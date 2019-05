UniFil lança Estética, Educação Física, Radiologia e Podologia

Em Santo Antônio da Platina

A UniFil EaD de Santo Antônio da Platina lança novos cursos de Graduação na modalidade Semi-presencial.

As novidades são os cursos de Graduação:

• Estética,

• Educação Física,

• Podologia e

• Radiologia (que começou a ser ofertado em Abril).

O formato dos cursos serão de aulas teóricas em plataforma online e aulas práticas presenciais no polo que variam de 1 a 3 vezes na semana.

Outra novidade é a oferta de Pedagogia para Licenciados com a formação em apenas um ano.

A modalidade desse curso é 100% EaD.

O curso de Pedagogia e mais 4 outros cursos da UniFil EaD foram reconhecidos com nota máxima no MEC esse ano, o que coloca a instituição como umas das melhores do país para oferta de cursos EaD (também com nota máxima no IGC).

As inscrições para o vestibular começam segunda-feira (dia 20 de Maio) e podem ser feitas diretamente no polo sem necessidade de agendamento e sem custo algum ao candidato.

A unidade UniFil EaD de Santo Antônio da Platina oferta ainda mais de 25 cursos de graduação 100% EaD ( confira a lista de cursos em unifil.br) e também cursos Técnico de Enfermagem (abertas matrículas para período matutino) e Técnico em Radiologia com certificação pela UniFil Técnicos.

A unidade fica localizada na Rua Rui Barbosa,1110, centro de Santo Antônio Platina ( ao lado da 4ª Cia da PM) e telefones: (43) 3534-7439 ou (43)99179-7135 (WhatsApp)

Clique direto pelo celular para o WhatsApp da Unifil EAD: https://wa.me/554335347439