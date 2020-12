São 43 cursos, sendo 22 presenciais e 21 cursos EaD

O Centro Universitário UNIFIO está com inscrições abertas para o Vestibular 2021. A UNIFIO oferece 43 cursos, sendo 22 presenciais e 21 cursos EaD (Ensino à Distância).

Além dos valores acessíveis – com cursos a partir de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), a UNIFIO apresenta grandes diferenciais que comprovam a excelência do ensino.

O Centro Universitário UNIFIO conta com corpo docente formado por mestres e doutores, campus moderno com completa infraestrutura, centrais de aulas confortáveis, biblioteca completa para todos os cursos, laboratórios dotados de avançados recursos tecnológicos, auditórios, Hospital Veterinário, Fazenda Experimental, Nucleo Tech específico para as Engenharias e Computação, Farmácia Universitária, moderno Bloco da Odontologia equipado com clínicas e os melhores equipamentos odontológicos.

