Unimed Norte Pioneiro renova apoio com a UENP

Para apoio psicológico aos estudantes

O Diretor Superintendente da Unimed Norte Pioneiro, Rogério Veloso de Abreu, e o representante da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e o Diretor do Campus Luiz Meneghel, Professor Ederson Marcos Sgarbi, assinaram o termo aditivo de renovação do contrato de parceria entre a Unimed Norte Pioneiro-PR e a instituição de ensino, para subsídio ao Programa de Apoio Psicológico.

A parceria, firmada em 2018, propiciou a realização de diversos atendimentos aos alunos dos campus de Bandeirantes e Jacarezinho, trazendo melhorias na qualidade de vida e na saúde mental dos alunos.

Continuaremos, em 2019 dando este apoio à UENP, uma instituição séria e reconhecida amplamente por sua atuação e qualidade”

Nesse intuito, as instituições pretendem combater diretamente os índices de ansiedade, depressão e eventos psicológicos extremos. Para Dr. Rogério Veloso de Abreu, essa parceria se tornou uma das principais para a Cooperativa, pois age diretamente no propósito e na missão.

“Devemos, enquanto Cooperativa, cuidar dos clientes, mas também de toda nossa comunidade, pois somos formados também por ela. Subsidiar ações e programas como esse vem de encontro com nosso desejo que é investir na saúde mental e física de todos e colabora para o desenvolvimento estudantil da região. Continuaremos, em 2019, dando este apoio à UENP, uma instituição séria e reconhecida amplamente por sua atuação e qualidade”, finalizou.