Unopar de Ibaiti ganha prêmio estadual

De qualidade profissional e empresarial

O Instituto Ângulo de Pesquisas entregou na noite desta quarta-feira (11) o Prêmio de Qualidade Profissional e Empresarial do ano de 2018 – referente a levantamento estatístico realizado na cidade de Ibaiti. Dezenas de pessoas acompanharam o evento de premiação realizado no Ipê Clube, em que diversas empresas e personalidades da cidade foram premiadas em diferentes categorias, e a Unopar Ibaiti figurou novamente entre os destaques.

Segundo o instituto, a Unopar Ibaiti aparece com 64% de aprovação na categoria “Entidade de Ensino Superior”, seguida pela segunda colocada com 24%. As demais colocadas nesta categoria somaram pouco mais de 11%. Com esse indicador, a Unopar Ibaiti recebeu o certificado local pela 13ª vez consecutiva, e ainda levou o troféu de reconhecimento estadual pela qualidade profissional e empresarial no ano de 2018.

Andréa Martinez Dib, diretora geral do polo destacou o empenho de toda a equipe na busca pela excelência. “Só é possível manter o alto nível de qualidade nos processos com inovação e busca contínua de aperfeiçoamento”. Para Andréa, os investimentos em capacitação, reuniões contínuas de alinhamento e um canal direto com os alunos permite alcançar excelentes níveis de satisfação.

Janayna Bronoski, diretora pedagógica da Unopar Ibaiti, ressaltou que manter um corpo docente técnico e preparado também é fundamental para garantir a qualidade do aprendizado. “Já formamos mais de 3 mil alunos nessa modalidade, e podemos afirmar que esses profissionais chegam ao mercado de trabalho com total capacidade técnica para exercer sua profissão”. Segundo Janayna, atualmente os tutores da Unopar são especialistas ou mestres, e continuamente realizam treinamentos de reciclagem e capacitação, o que torna os encontros semi-presenciais ainda mais interessantes para o aluno.

As matrículas para estudar neste semestre continuam abertas para a Unopar, atualmente são ofertados mais de 39 cursos de graduação na modalidade semi-presencial. Para mais informações acesse o site unopar.br ou ligue no polo de sua preferência:

Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002