Unopar faz workshop online e gratuito à profissionais de educação física

Evento nesta quarta-feira com transmissão ao vivo a partir das 19h30m

A Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), polos de Ibaiti, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, já tradicionais e reconhecidas pela qualidade do ensino e atuação arrojada no setor, ofertando cursos de graduação e pós com mensalidades acessíveis, promove um Workshop ministrado pelo Professor e Mestre Luiz Roberto Paez Dib (foto).

Tratando de um tema atual e relevante, o workshop abordará o campo da Neurociência como ferramenta para a compreensão do comportamento humano diante do exercício físico.

WORKSHOP: Bases Neurais do Comportamento Relacionado à Saúde com o Mestre Luiz Roberto Paez Dib.

Com foco no setor da educação física, professores, personais e profissionais que tenham atuação relacionada ao universo dos treinos e atividades físicas, poderão atualizar seus conhecimentos através de um conteúdo dinâmico e inovador.

Haverá emissão de Certificado de três horas aos participantes.

O evento será online, gratuito e acontecerá no dia 14 de outubro (quarta-feira), transmitido ao vivo pela plataforma Google Meet a partir das 19h30.

Aprenda a desvendar as dores de seus alunos e/ou clientes, com o objetivo de evitar que eles desistam ou abandonem os exercícios físicos.

Inscreva-se gratuitamente através do link:

https://www.sympla.com.br/workshop—bases-neurais-do-comportamento-relacionado-a-saude__1004383

Preencha corretamente o formulário de inscrição. Os dados serão utilizados para a confecção e emissão do certificado.

Após inscrito, receberá um e-mail de confirmação da sua inscrição, informações sobre o evento e o link de acesso ao Workshop, que será enviado com até 1 hora de antecedência do seu início.

Informações:

(43) 3534-7399 – Santo Antônio da Platina