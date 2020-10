Unopar promove evento gratuito para inspirar carreiras no Norte Pioneiro

Muito conteúdo, sorteios e benefícios exclusivos para todos os participantes

A Unopar traz a Maratona Carreira em Pauta, evento com cinco dias de conteúdos que vão inspirar sua vida profissional. Torne-se protagonista da sua carreira, venha ouvir histórias inspiradoras e ainda complementar o seu currículo.

* Ao vivo e 100% online;

* Exclusivo e Gratuito;

* Emissão de certificado.

– Grandes executivos de empresas de renome;

– Bolsas de Pós-Graduação;

– Influenciadores que dominam as redes sociais;

– Sorteios de prêmios;

– Profissionais experientes do mercado.

– E muito mais.

Inscreva-se no link:

https://egoi.page/1e2e4lmV/signup