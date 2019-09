Unopar se une a alunos contra suicídio em Santo Antônio da Platina

Palestra e debates

Nove em cada dez mortes por suicídio poderiam ser evitadas. O dado, da Organização Mundial da Saúde (OMS), indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequadas. O Polo da Unopar de Santo Antônio da Platina promoveu, na noite desta quinta-feira, dia 19, evento sobre o tema a partir de palestra da psicóloga e vereadora Míriam Bonomo.

Participaram de alunos das áreas da saúde, educação e gestão, como Enfermagem, Serviço Social, Recursos Humanos, Marketing, Logística, entre outros.

Também estiveram presentes a diretora e a coordenadora pedagógica do Polo Platinense, Andréa Dib e Ana Emanuelle Utida.

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), (Centro de Valorização da Vida) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa e discutir o assunto, tentando evitar que mais pessoas tirem a própria vida.

Como prevenção, a diretora sugere que seja bastante divulgado o número de telefone 188 .

Voluntários em todo o país atendem quem precisa 24 horas por dia. O CVV é uma das ONGs mais antigas do país. Fundado em São Paulo em 1962, atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone e também por chat, e-mail e pessoalmente.

=========================================================================

A Unopar está com inscrições abertas em dezenas de cursos.

Mais informações podem ser obtidas aqui:

Ibaiti: https://polos.unoparead.com.br/ibaiti-pr

Santo Antônio da Platina: https://polos.unoparead.com.br/santoantoniodaplatina-pr