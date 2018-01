Ibaiti: Volta às aulas na rede municipal em 19 de fevereiro

A Rede Municipal de Ensino de Ibaiti volta às aulas no próximo dia 19 de fevereiro. As matrículas para o ensino fundamental das escolas do município se iniciam no próximo dia 22 de janeiro.

As matrículas para os Centros Municipais de Educação Infantil-CMEIs iniciaram nesta segunda-feira (08) e vão até sexta-feira (12).

O CMEI Tia Hilda e o CMEI Tia Neide estão atendendo em regime de plantão durante as férias, do dia 08 de janeiro até 09 de fevereiro.

A rede municipal de educação de Ibaiti possui mais de 3.000 alunos nas doze escolas municipais e nos oito CMEIs do município.

A administração municipal, através do prefeito Dr. Antonely de Carvalho e da secretária Municipal de Educação, Zélia Aristides de Carvalho desejam boas-vindas a todos os alunos e servidores da educação e reforçam o compromisso em buscar cada vez mais investimentos para garantir a qualidade do ensino em Ibaiti.