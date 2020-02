Workshop de Oratória para políticos em Santo Antônio

Destaque-se na campanha eleitoral

No dia 16 de março, às 19h30, acontecerá em Santo Antônio da Platina um Workshop de Oratória, o qual será destinado aos pré-candidatos à cargo político, tais como prefeito, vice prefeito e vereador.

Nele serão passadas técnicas e dicas para melhorar a postura e fala diante às pessoas, além do caráter motivacional que o curso também apresentará. Com o Workshop, será possível controlar medo, ansiedade, nervosismo. Capacite-se, investindo pouco (R$65,00) e ganhe muito conhecimento.

As inscrições estão sendo feitas no Valter do Salão, local em que também estão sendo tiradas todas as dúvidas sobre o evento.

Sobre o ministrante:

Maruko Nazaré é Locutor profissional há mais de 30 anos; Professor de oratória, Palestrante de capacitação para professores. Ministrou Workshops e cursos de oratória em mais de 40 faculdades, além das Associações Comercias, Escolas, Igrejas, em OAB’s (Ordem dos Advogados do Brasil), para pré candidatos e candidatos a cargo político.

Entre em contato:

(43) 99932-7061