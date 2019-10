3º Pro Tork Macacolama reúne centenas de trilheiros

Neste fim de semana em Cajati (SP)

Tudo pronto para a realização do 3º Pro Tork Macacolama, que promete agitar a região de Cajati (SP), neste fim de semana, dias 5 e 6 de outubro. A expectativa é que cerca de mil pilotos de motos, quadriciclos, UTVs e bicicletas participem do encontro de trilheiros, com destaque para o sorteio de R$ 50 mil em prêmios.

Uma trilha de aproximadamente 60 quilômetros foi especialmente preparada para os veículos motorizados, passando por alguns cenários deslumbrantes, como a Cachoeira do Manoel Gomes. Já a turma do pedal poderá escolher entre um passeio de 25 km ou um desafio de 45 km com elevada altitude. Elas acontecem no domingo.

As inscrições antecipadas já encerraram, mas os interessados ainda podem fazer no local, pelo investimento de R$ 110. Quem garantiu a vaga com antecedência irá concorrer a 1 Honda CRF 250F, 5 minimotos Pro Tork TR50F, 1 carretinha e 1 bike aro 29. Já quem deixou para a última hora participa apenas do sorteio de 1 Honda CRF 250F e 2 Pro Tork TR50F.

Os primeiros mil inscritos ainda ganham camisa oficial do evento, desenvolvida pela Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e patrocinadora master do encontro. Ela também garantiu a presença de duas de suas atrações radicais: a equipe de wheeling Alto Giro Show e o seu Big Foot, além da loja de fábrica.

Entre outros diferenciais dessa grande festa off road, banda de estilos musicais variados, estacionamento e camping gratuitos. Todos os participantes ganham café da manhã, lanche no neutro e almoço. O Centro de Eventos de Cajati foi especialmente preparado para a ocasião, oferecendo ampla infraestrutura, incluindo praça de alimentação e banheiros com chuveiros.

Para um dos organizadores, Danilo Barreto, a expectativa é a melhor possível. “Estamos na terceira edição, mas já atraímos trilheiros de diversos estados do Brasil, o que nos motiva a crescer ainda mais. Preparamos tudo com muito carinho para que todos se divirtam com segurança, incluindo a comunidade, que pode vir conhecer melhor nossa modalidade e aproveitar a programação. A entrada para o público é franca”, destaca.

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Centro de Eventos de Cajati (SP)

Inscrições no local: R$ 110. Concorre a apenas 1 Honda CRF 250F e 2 Pro Tork TR50F. Garante: Café da manhã, lanche no neutro e almoço.

Camiseta e troféu: para os primeiros mil inscritos.

Entrada: franca. Crianças e adolescentes com até 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsável, ou com autorização com assinatura reconhecida junto a uma cópia do RG. Autorização disponível no cartório de Cajati.

Programação:

Sábado

12h – Abertura de praça de alimentação

12h às 18h – Entrega dos kits de inscrição

20h – Pro Tork Alto Giro Show

21h30 – Abertura oficial

22h – Banda Hollywood

Domingo

6h – Entrega dos kits da inscrição

6h30 às 9h – Café da manhã

8h15 – Largada das bikes

9h – Largada dos quadris e UTVs

9h30 – Largada das motos

12h – Almoço

14h – Sorteio de brindes

15h30 – Pro Tork Alto Giro Show

16h30 – Sorteio da premiação

17h – Encerramento

Sobre o Macacolama: A Associação Equipe de Trilheiros de Cajati surgiu a partir da união de amigos apaixonados pelo off road em 2017. No mesmo ano da fundação foi realizado seu primeiro encontro, reunindo 350 inscritos, um verdadeiro sucesso para a região. A prova de que todos saíram satisfeitos foi que no ano seguinte o número de participantes dobrou. Para 2019, a meta é seguir crescendo. O evento é jovem e já atraiu patrocínio de grandes empresas do segmento, como a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina. A união dos sócios e familiares é o que torna o Macacolama um encontro de trilheiros diferenciado, buscando oferecer a melhor experiência sobre duas rodas aos visitantes.