Abertas inscrições para Anfitriã e Rainha da Efapi (vídeo)

Eventos atraem grandes públicos

A TRADIÇÃO CONTINUA! A EFAPI Expo 2020 está sendo organizada para ser sucesso. Aquela tradição com qualidade e o melhor, entrada franca. De 29 de Abril a 03 de maio de 2020 a maior do Norte Pioneiro.Leilões, Rodeio, Praça de Alimentação, Palestras técnicas, Expositores etc.

No palco principal as atrações nacionais:

29 de Abril: César Menotti e Fabiano

30 de Abril: Roupa Nova

01 de Maio: Felipe Araújo

02 de Maio: Thiaguinho

03 de Maio: Show dos Brutos – Jads e Jadson + João Carreiro.

Na parte social, a prefeitura de Santo Antônio da Platina abriu inscrições para a escolha da anfitriã da 48° Efapi 2020. As inscrições tiveram início no dia 13 de fevereiro e se encerram no dia três de março. A eleição será no dia quatro de abril às 20 horas na Casa da Cultura.

Mais informações, regulamento e ficha de inscrição consulte o site da prefeitura: www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br ou se inscreva direto na Casa da Cultura.

Veja como foi a eleição da Anfitriã no ano passado:

https://npdiario.com/especial/nayara-oliveira-e-a-anfitria-da-efapi-2019/

Já a Rainha da Efapi será promovida no dia 18 de abril no Pedrão Espaço Grill.

As inscrições das categorias Rainha, Rainha Mirim(de cinco a oito anos), Rainha Infantil (de nove a 11 anos) e Rainha Juvenil (12 a 15 anos) devem ser entregues até dia seis de abril no escritório da Sociedade Rural do Norte Pioneiro (no recinto do evento) ou na Vale do Sol FM.