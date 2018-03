Abertas inscrições para candidatas a Anfitriã da Efapi 2018

Concorrentes têm que ter de 16 a 24 anos

Desde esta segunda-feira, dia 12,estão abertas as inscrições para as candidatas a Anfitriã da Efapi 2018.Gratuitas, poderão ser realizadas até o dia 23 deste mês das 14 às 17 horas na Biblioteca Cidadã Dorothéa Marques Guimarães(rua 13 de Maio, esquina com o CEDI), perto do Hospital Nossa Senhora da Saúde,no centro de Santo Antônio da Platina.

O regulamento disciplina as regras da eleição e mandato da Anfitriã. O concurso tem como objetivo escolher a representante que irá divulgar e promover o evento, parceria da da Prefeitura e a Sociedade Rural do Norte Pioneiro.



As candidatas deverão preencher os seguintes requisitos:

I – Ser solteira;

II – Não ter filhos, e não estar grávida;

III – Ser brasileira ou naturalizada;

IV – Ter, até a data do primeiro evento oficial da 46º EFAPI 2018 (20/04/2018), 16 anos completos e 24 anos incompletos, comprovada por meio de documentos de identidade e certidão de nascimento;

e com as devidas autorizações dos pais, ou responsáveis reconhecidos firma em cartório, para menores de 18 anos.

V – Ter no mínimo 1.60m dealtura;

VI – Comprovar residência em Santo Antônio da Platina, com período superior a um ano, através de certidão eleitoral, ou documento equivalente;

VII –Não ter recebido o título de “Anfitriã” nas edições anteriores;

VIII – Desfilar vestindo trajes determinados pela comissão do concurso.

Mais detalhes do regulamento aqui: http://santoantoniodaplatina.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1357866

http://santoantoniodaplatina.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1357866

A 46ª Efapi(Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) será em cinco dias, de 25 a 29 de abril no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis, em Santo Antônio da Platina.

Veja como foi a eleição da Rainha no ano passado: https://npdiario.com/especial/rainha-da-45a-efapi-e-de-barra-do-jacare/

Veja ainda: https://npdiario.com/especial/efapi-2018-tradicao-continua/

FOTO PRINCIPAL: PRINCESA, RAINHA ANFITRIÃ DE 2017