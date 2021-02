A 2ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Platina, recebe até 11 de março inscrições para seleção de um estagiário de pós-graduação em Direito.

Podem se candidatar os bacharéis que, no momento da contratação, estejam regularmente matriculados em curso de pós-graduação na área.

As inscrições devem ser feitas via e-mail ( santoantoniodaplatina.2prom@mppr.mp.br ), devendo o candidato informar: nome completo, data de nascimento, número do documento de identidade, e-mail e telefones de contato, anexando comprovante de matrícula e ficha de inscrição preenchida (disponível no edital de seleção).

O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 2.179,20 (já incluído o valor do vale-transporte) para estagiar de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias. O edital também prevê a formação de cadastro de reserva para futuras oportunidades aos demais classificados.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: a primeira será uma prova com duas peças jurídicas, que será encaminhada aos e-mails dos participantes no dia 15 de março. A segunda será prova oral e entrevista com os candidatos aprovados na primeira etapa. O resultado do processo de seleção será divulgado no site da Escola Superior do MPPR.

Para mais informações sobre o conteúdo programático e esclarecimento de dúvidas, deve-se consultar o edital na íntegra ou entrar em contato pelo telefone (43) 3534-3818 ou ainda pelo seguinte e-mail: santoantoniodaplatina.2prom@mppr.mp.br