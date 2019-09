Acaba quarta-feira inscrição antecipada do 3º Pro Tork Macacolama

Prêmios incluem uma Honda CRF 250

Atenção, trilheiros: As inscrições antecipadas para o 3º Pro Tork Macacolama encerram nesta quarta-feira, dia 2 de outubro.

Quem garantir vaga até a data, concorrerá a todos os prêmios do sorteio: uma Honda CRF 250F, cinco minimotos Pro Tork TR50F, uma carretinha e uma bike aro 29, totalizando cerca de R$ 50 mil. Faça a sua agora através do link: www.agendaoffroad.com.br/macacolama2019

O encontro espera reunir nos dias 5 e 6 de outubro, em Cajati (SP), centenas de pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs para uma trilha de 60 quilômetros, passando por plantações de pinos, eucaliptos e palmitos, além de alguns cenários deslumbrantes, como a Cachoeira do Manoel Gomes. Ciclistas também fazem parte do evento, tendo dois percursos, um passeio de 25 km e um desafio de 45 km com elevada altitude.

A programação conta ainda com shows musicais, exposição do Big Foot Pro Tork e apresentações de manobras radicais da Pro Tork Alto Giro Show – considerada a melhor equipe de wheeling da América Latina. Entre outros diferenciais, estacionamento e camping gratuitos. O local oferece ampla infraestrutura para receber a todos, incluindo praça de alimentação e banheiros com chuveiros.

Segundo um dos organizadores, Danilo Barreto, o número de inscritos está próximo do objetivo, que é de mil participantes. “Estamos atraindo muitos trilheiros e ciclistas das regiões Sul e Sudeste, a cada dia recebemos dezenas de inscrições, o que nos motiva a fazer uma verdadeira festa off road. Lembrando que não é preciso estar presente para concorrer aos prêmios, vale se inscrever para participar do sorteio”, explica.

3º Pro Tork Macacolama:

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Centro de Eventos de Cajati (SP)

Inscrições antecipadas: www.agendaoffroad.com.br/macacolama2019

Segundo lote: R$ 90, até 02/10. Concorre a 1 Honda CRF 250F, 5 minimotos Pro Tork TR50F, 1 carretinha e 1 bike aro 29. Garante: Café da manhã, lanche no neutro e almoço.

No local: R$ 110. Concorre a apenas 1 Honda CRF 250F e 2 Pro Tork TR50F. Garante: Café da manhã, lanche no neutro e almoço.

Camiseta e troféu: para os primeiros mil inscritos.

Sobre o Macacolama: A Associação Equipe de Trilheiros de Cajati surgiu a partir da união de amigos apaixonados pelo off road em 2017. No mesmo ano da fundação foi realizado seu primeiro encontro, reunindo 350 inscritos, um verdadeiro sucesso para a região. A prova de que todos saíram satisfeitos foi que no ano seguinte o número de participantes dobrou. Para 2019, a meta é seguir crescendo. O evento é jovem e já atraiu patrocínio de grandes empresas do segmento, como a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina. A união dos sócios e familiares é o que torna o Macacolama um encontro de trilheiros diferenciado, buscando oferecer a melhor experiência sobre duas rodas aos visitantes.