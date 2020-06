Ação para caminhoneiros acontece em Siqueira Campos

Por bolsistas, contratados pelo Governo do Estado e capacitados pela Fundação Araucária

A ação de prevenção a problemas de saúde voltada a caminhoneiros e motoristas, prosseguiu nesta quarta-feira, dia 24, desta vez em Siqueira Campos, no quilômetro 200 da PR-092. A ação continuará. A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Saúde do Paraná, prefeituras, Rede de Postos Ipiranga e Fundação Araucária.

São feitos testes rápidos para a Covid-19, diabetes e hipertensão e vacinação contra a gripe e o sarampo. A atividade percorre pontos de maior movimentação de rodovias no Estado. Já passou por trechos da BR 116, em postos de combustíveis de Campina Grande do Sul, e da BR 376, em São José dos Pinhais, com cerca de 2 mil procedimentos realizados.

Nesta semana (segunda e terça-feira) a ação aconteceu no quilômetro 216, na PR-151, em Jaguariaíva. Na segunda foram feitos mais de 1.200 procedimentos e os números de terça ainda estão sendo consolidados.

Os próximos atendimento serão em Maringá (dias 26 e 27, na PR-317), Marechal Cândido Rondon (dias 29 e 30, na PR- 163), em Cascavel (dias 01 e 02 de julho, na BR-277), em São Mateus do Sul (dias 03 e 04 de julho, na BR-476) e em Paula Freitas (06 e 07 de julho, na BR-476).

O atendimento é feito por bolsistas, contratados pelo Governo do Estado e capacitados pela Fundação Araucária, por meio do Programa de Apoio Institucional para Ações de Prevenção e Cuidados diante da Pandemia do Novo Coronavírus.

ESTRADAS – A Secretaria da Saúde mantem, ainda, o Programa Paraná na Estrada, também em parceria com a Fundação Araucária, com a participação de bolsistas em 11 pontos de rodovias, em cidades que fazem divisa com estados de São Paulo. O programa também faz monitoramento preventivo para motoristas e caminhoneiro.