Acidente mata três assessores da Casa Civil; Guto Silva desolado

Acidente envolveu um caminhão e quatro automóveis

O secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva, publicou nota lamentando o acidente que tirou a vida de três assessores do órgão na tarde desta segunda-feira, dia primeiro, ” estou carregado de tristeza e muita dor no coração” e “o sentimento é de desolação”.

O sinistro aconteceu na BR-277 próximo ao km 229 em Teixeira Soares e deixou outros dois mortos. A colisão envolveu um caminhão e quatro automóveis. A pista foi totalmente interditada.

As vítimas eram o Superintendente de Governança Social do governo do Paraná, Phelipe Mansur (fotos), o assessor João Ricardo Schneider (foto) e o motorista Paulo Rogério da Cruz (foto).

A batida foi registrada em Teixeira Soares, nos Campos Gerais, entre caminhão, uma picape e quatro carros.O acidente envolveu, além do Setran, outros cinco veículos: um Ônix, de Teixeira Soares (PR), um caminhão VW 24.250, de Barueri (SP), um Peugeot 207, de Curitiba (PR), um Voyage, de Cascavel, (PR) e uma Montana, de Irati (PR).

Schneider e Cruz morreram no local, e Mansur morreu na Santa Casa de Irati, para onde havia sido levado. Outras duas pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, com ferimentos graves. Mansur era pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu pelo Republicanos.

O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, Cassiano Salvador, assessor especial de Guto Silva, Juarez Daio Leal, coordenador regional da Casa Civil e Marcelo Palhares, empresário de Jacarezinho, todos próximos dos falecidos, também estão sensibilizado e tristes.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), lamentou as mortes:“Muito triste perder um amigo numa situação tão trágica. Perdemos nós, que convivemos com um jovem cheio de energia, e perde o Estado, pois Mansur era uma liderança política destacada.”

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais eram homens e estavam em um veículo Nissan Sentra, com placas de Curitiba.“Chovia muito na hora do acidente e um veículo, na pista sentido Curitiba, rodou e atingiu os que vinham no sentido contrário”, disse a agente Silvane, da PRF.