Algoritmos podem prejudicar posicionamento de novas empresas

Ouvimos frequentemente falar nas alterações dos algoritmos da web e na forma como estes ajudam a destacar alguns conteúdos e impedem o destaque de outros. Mas, afinal, como é que os algoritmos prejudicam o posicionamento das novas empresas? E como pode contrariar-se esta tendência? Venha descobrir.

Os desafios do século XXI no que diz respeito ao mercado de trabalho estão longe de versar simplesmente os trabalhos do mundo digital. Ainda assim, à medida que as pessoas começaram a procurar, na Internet, melhores alternativas salariais ou mesmo uma renda extra, o mundo online viria a enfrentar, também, alguns desafios.

Ainda que o acesso às ferramentas para criar espaços de trabalho online seja bastante simples, permitindo, por exemplo que faça uma Loja Online a partir de Zero Shopify com imensa facilidade, a verdade é que os empreendedores digitais enfrentam verdadeiros desafios na criação e na promoção das suas lojas online.

Os algoritmos visam, fundamentalmente, garantir que a pesquisa corresponde à procura do utilizador e, como tal, baseia-se em elementos como o interesse manifestado anteriormente por consumidores, através de comentários ou curtidas; pelo uso das palavras-chave principais e pelo número de vezes que uma marca ou link surge em sites pertinentes da web.

Pela sua própria dinâmica, como é evidente, alguns sites acabam por conquistar um lugar de maior destaque face a outros, o que prejudica, muitas vezes, o posicionamento de novas marcas e empresas.

Adotar algumas estratégias, no entanto, pode ajudar a garantir um bom aproveitamento dos algoritmos e ajudar a posicionar de forma muito positiva o seu negócio online. Sabia como pode usar os algoritmos a seu favor.

1. Tenha atenção na criação da marca

As tendências também fazem parte da estratégia de construção de marcas e aspetos da identidade, como o nome, o logótipo e o slogan são primordiais para garantir uma boa base de apresentação da empresa.

Estes elementos serão sempre a face do negócio, sendo aqueles que marcam o encontro com o cliente e que ajudam a definir uma primeira opinião. Vale, por isso, a pena apostar fortemente na edificação destas estruturas identitárias para garantir o melhor posicionamento do negócio.

2. Crie conteúdos SEO



Escrever para SEO é, fundamentalmente, escrever a pensar nos algoritmos. Para o fazer, existem algumas regras de estrutura que deve utilizar.

O princípio mais importante será a criação de textos e artigos coerentes, de interesse, que respondam a questões efetivas do público-alvo e se dirijam aos seus interesses.

Será fundamental uma pesquisa sobre as palavras-chave a colocar no texto e a sua repetição, para que os algoritmos atribuam maior pertinência aos conteúdos.

3. Contorne o algoritmo investindo



Uma forma bastante funcional e rápida de contrariar os algoritmos e gerar interesse nas suas publicações é investir em anúncios online.

Seja no Google, em sites à sua escolha ou nas redes sociais, a verdade é que os anúncios e as publicações patrocinadas têm o potencial de levar mais longe as suas publicações e de o ajudar, desta forma, a atingir o sucesso pretendido.