Análise técnica: investir com qualidade nos mercados financeiros

Muito mais do que apenas investir em uma ação de uma empresa, ETF ou até mesmo em um par no Forex, para fazer trading, é importante estudar profundamente todas suas opções de investimentos, com análises técnicas e fundamentais.

Para que possa encontrar um investimento vencedor, ou um trading/scalping bem-sucedido em mercados voláteis como o Forex, não se poderá esquecer de analisar todas suas opções de investimento, ao mesmo tempo que terá que determinar que tipo de investidor ou trader pretende ser.

Para que chegue a essa conclusão mais rapidamente, faça essas simples perguntas, que o ajudarão a entender qual é seu perfil de investidor:

Pretende fazer investimentos de longo prazo ou prefere fazer trading ou scalping?

Sabe qual é o montante que pretende investir? Prefere ir investindo em oportunidades ou fazer um ou dois grandes investimentos?

Como perceber quando surgem excelentes oportunidades?

Uma das regras de ouro no investimento é que você tenha um conhecimento profundo do mercado, empresa ou dos pares de Forex, por exemplo, nos quais pretende investir. Deverá conhecer, se quiser investir em ações de empresas, como essas instituições trabalham e quais são suas fontes de receitas, bem como seu crescimento anual.

É determinante obter essas informações e fazer uma análise técnica explicada e fundamental para que esteja à frente do mercado, tomando decisões financeiras estruturas e sustentadas. Quer seja no investimento mais tradicional, como é o caso de fundos ou na Bolsa de Valores, ou até mesmo em mercados mais voláteis, como o Forex, seu conhecimento é o principal aliado, para que se torne um investidor ou trader de sucesso.

Opções de investimentos para diferentes perfis

Como já pode perceber, existem inúmeras formas de investimento, que variam dos mercados mais voláteis, com maior liquidez e até dos mercados mais consolidados. Tal como já foi referido acima, para que você entenda rapidamente qual é o mercado de investimentos que prefere operar, terá que determinar cedo qual é seu perfil de investidor.

Uma forma de investimento mais volátil e com grande liquidez, com mais de 5 trilhões de dólares sendo negociados todos os dias, é o do mercado Forex. Nesse mercado poderá escolher pares de moedas e negociar dentro desses mercados. Geralmente, os investidores do Forex preferem ser mais ativos nesses seus investimentos, fazendo compras e vendas em espaço de minutos, ou até mesmo de poucos segundos.

É legal investir em Forex no Brasil?

Apesar de ainda ser um mercado não regulamentado no Brasil, a verdade é que você trabalhar, operar e investir em plataformas Forex, licenciadas e regulamentadas internacionalmente, é legal e seguro para qualquer investidor brasileiro.

Terá a oportunidade assim de trabalhar em mercados reconhecidos mundialmente, como é o caso do par Euro/ Dólar Americano, e obter resultados rápidos sob seus investimentos e trades. Além disso, na maioria das plataformas Forex você terá acesso grátis a ferramentas e a gráficos que o ajudarão muito em todas suas transações online e tradings.

Não se esqueça que escolher a plataforma Forex é muito importante para ter as melhores condições possíveis para trabalhar no Forex e no trading. Existem, por exemplo, plataformas internacionais que oferecem bônus exclusivos para os investidores brasileiros.