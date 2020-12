Realização profissional para o jovem gêmeo

Antônio Gabriel Izac, de 25 anos, foi aprovado no concurso público da Polícia Militar do estado de São Paulo. Ele estava morando com os pais em Sengés, entretanto, sua cidade natal é Santana do Itararé.

Toda a família está muito orgulhosa e deseja felicidades nesta nova etapa, em especial o mano, Anderson, da irmã, Júlia, dos pais Geni e Jair, e a namorada, Beatriz.