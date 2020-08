Apae de Jaboti recebe veículo destinado por Cobra Repórter

O carro é zero KM e está avaliado em R$ 60.000,00

A Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (Apae) de Jaboti recebeu nesta terça-feira, dia 11, o veículo destinado pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD) para a instituição.

Ele atendeu aos pedidos de diversas lideranças durante uma visita que fez ao município no final do ano passado, entre elas, Gedel Elias Ribeiro e o pré-candidato a prefeito Vaner César de Sequeira, o Vaninho.

“Estou muito contente em poder atender ao pedido da Apae de Jaboti que, assim como todas no Paraná, fazem um trabalho extraordinário. Esse é o primeiro veículo zero km que a instituição recebe. Podem contar sempre com o meu apoio”, destacou Cobra Repórter.

O pedido também teve o apoio das liderança de Jacarezinho, Mozart Kuster, e o coordenador da Casa Civil Regional do Norte Pioneiro, Juarez Daio Leal.