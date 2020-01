Athetiba do Verão Maior impulsiona o turismo

Maior clássico do Paraná terminou 5 a 5

O vice-governador Darci Piana esteve neste sábado (11) no tradicional Futebol das Estrelas, em Matinhos, e destacou que a programação esportiva do Verão Maior é um vetor especial do turismo do Litoral e das praias de água doce do Estado. O Athletiba inaugural de 2020 deu largada a um calendário que engloba aulas de ginástica, torneios de vôlei, balonismo e muito mais.

O tradicional Futebol das Estrelas do Litoral paranaense homenageou o ex-goleiro Gerson Dall’Stella neste sábado (11). O atleta campeão brasileiro pelo Coritiba em 1985 faleceu aos 58 anos, vítima de um enfarto, horas antes da partida, que contaria com sua presença. O Athletiba terminou 5 a 5.

Piana destacou que a programação motiva a população local e os veranistas a cuidar mais da saúde e atrai milhares de pessoas para as praias, principalmente nos finais de semana. “Esse lançamento que contou com os principais atletas do passado do Athletico e do Coritiba motiva as pessoas a virem para o Litoral. Recordar aqueles que foram ídolos, o que mostra o poder de continuidade do esporte. Estamos plantando uma semente para favorecer o turismo do Paraná”, afirmou o vice-governador.

Ele citou que a programação esportiva se soma à cultural e ajuda a inspirar mais pessoas a conhecerem as cidades litorâneas e lindeiras, onde o Verão Maior também está presente. “É um incentivo ao turismo, ao Litoral e a toda a costa Oeste e a divisa com São Paulo. Uma programação para fazer com que as pessoas tenham lazer de forma saudável. Começa com o futebol, e se expande para as outras modalidades, com toda a estrutura necessária. Criamos o clima para as pessoas se organizarem para conhecer o Estado nos próximos anos”, complementou o vice-governador.

As atividades esportivas organizadas pela Secretaria da Educação e do Esporte começaram na quarta-feira (8) e os eventos deste sábado (11) marcaram a abertura oficial. Serão seis postos fixos – Guaratuba, Matinhos, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema e Shangrilá – e mais duas equipes itinerantes visitando outros balneários e praias de água doce. Porto Rico, na Região Noroeste, também receberá o projeto pelo mesmo período.

Segundo o superintendente de Esporte do Paraná, Hélio Wirbinski, a programação conta com mais de 40 eventos até meados de fevereiro. “O esporte passa uma mensagem de otimismo, transmite segurança, integração e educação. São mais de 100 pessoas trabalhando no total, com 90 estagiários e dez coordenadores. Temos programação durante toda a semana, e nos finais de semana com mais intensidade”, pontuou.

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que acompanhou a abertura oficial da programação esportiva, destacou a receptividade dos litorâneos e a estrutura do Estado. “Essa programação é boa para as famílias paranaenses. Grande parte dos turistas vem de Curitiba, somos turistas no Litoral e somos sempre muito bem recepcionados. É importante que o Estado fomente o esporte e o lazer. Isso significa estar próximo das famílias”, afirmou Pimentel. “Sou um fã das praias do Paraná”.

PROGRAMAÇÃO – As atividades acontecem semanalmente de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Torneios esportivos, recreação, aulas de ginástica, ritmos e danças, caminhadas, alongamentos, jogos na areia, vôlei, futebol, futevôlei, peteca, escalada e muito mais estarão à disposição de veranistas e moradores locais.

O voo cativo de balão acontece no posto de Caiobá, em Matinhos. O equipamento ficará à disposição de veranistas e moradores locais neste domingo (12).

Neste primeiro fim de semana (11 e 12) acontecem torneios de vôlei de praia nos postos de Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste, Matinhos, Caiobá e Guaratuba a – os dois últimos também contarão com muros de escalada e tirolesas. O Open de Futevôlei, realizado em parceria com o município de Antonina e com a Federação de Futevôlei do Paraná (Fefupa), acontece no domingo, a partir das 8h. A competição será realizada na Ponta da Pita.

Outro destaque neste domingo é uma das etapas do Circuito Paranaense de Handebol de Areia, em Caiobá. Organizada em parceria com a Liga de Handebol do Paraná (LHPR), o evento conta pontos para o título estadual.

VERÃO MAIOR – O Verão Maior é uma ação integrada do Governo do Estado, em parceria com os municípios do Litoral, das praias de água doce no Noroeste e Oeste do Paraná. Na região de Porto Rico e na Costa Oeste (municípios lindeiros) também serão desenvolvidas ações do projeto. São 74 dias de atividades.