Athetico rende recorde de audiência: Isso a Globo mostra

Ho je tem jogo histó rico

Depois de iniciar a competição com 91 times, Athletico e Internacional começam a decidir o título da Copa do Brasil de 2019 a partir de 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada. O Furacão, vice em 2013, vai atrás do primeiro título do torneio. O Colorado, campeão em 1992, busca a segunda taça na história.

O Athetico tem proporcionado recordes de audiências em suas partidas tanto na TV fechada quanto na aberta na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.O jogo terá transmissão da TV Globo, e do GloboEsporte.com para todo o país, com narração de Cleber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sandro Meira Ricci (na Central do Apito). O SporTV também transmite ao vivo com Luiz Carlos Jr, Ricardinho e Mauricio Noriega. O GloboEsporte.com ainda faz transmissões ao vivo antes e depois do jogo, com entrevistas e análises.

Torcedores atheticanos de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Bandeirantes, Wenceslau Braz, Tomazina e outras cidades do Norte Pioneiro e até de Ourinhos(SP) já estão na Arena.

O Athletico teve que passar por Fortaleza, Flamengo e Grêmio para chegar à decisão da Copa do Brasil. O Furacão soma duas vitórias, três empates e uma derrota no torneio. Já o Inter superou Paysandu, Palmeiras e Cruzeiro. O Colorado tem cinco vitórias e apenas uma derrota.

Além da chance de escrever o nome na história, o título vale uma premiação milionária. O campeão abocanha R$ 52 milhões. E o vice, R$ 21 milhões. Athletico e Inter já somam R$ 12,3 milhões só em premiações. Ou seja, o campeão vai faturar R$ 64,3 milhões.

Para aumentar ainda mais o clima de decisão, a Baixada estará lotada. A expectativa, inclusive, é sobre uma possível quebra de recorde – o melhor público do estádio é de 39.618 pagantes, com 40.263 no total, no 1 a 1 com o Junior Barranquilla (4 a 3 nos pênaltis), na Sul-Americana de 2018.

O Athletico vai praticamente repetir a escalação do 2 a 0 sobre o Grêmio (com vitória por 5 a 4 nos pênaltis), pela semifinal da Copa do Brasil. A única mudança deve ser na zaga. Léo Pereira, de volta após cumprir suspensão, deve formar dupla com Bambu. Na direita, a tendência é que Khellven seja mantido. O resto da escalação não deve mudar. Com isso, Léo Cittadini ganha mais uma chance entre os 11.

📋 O provável Athletico, portanto, tem Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo CIttadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.