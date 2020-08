Athetico vence Coxa e é tri-campeão paranaense (vídeo)

Dois golaços no fim do segundo tempo carimbaram a taça

No primeiro jogo do Athetiba, o gol da vitória do Furacão na Baixada veio aos 45 minutos do segundo tempo. Depois veio o segundo jogo, o gol do coxa-branca Sabino no primeiro tempo e um resultado que foi segurado até os 45 minutos novamente. O Coritiba obrigou Santos a fazer boas defesas, mas o Athletico tinha uma bola, que sobrou para Khellven fora da área mandar um golaço no ângulo.

O título já era do Furacão, mas a vitória completa veio aos 47 minutos com Nikão e um chute que encobriu o goleiro Muralha. Em seguida, o árbitro pode apitar o fim do jogo.

Veja os melhores momentos e os dois gols: