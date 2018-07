Atual e ex-líder do governo acreditam na manutenção da aliança PP/PSDB

“Aliança vitoriosa pode se repetir”



O atual e o ex-líder do governo na Assembleia Legislativa, respectivamente Pedro Lupion(DEM) e Luiz Cláudio Romanelli (PSB) têm posições literalmente iguais em relação ao pleito majoritário no Paraná.

Romanelli esteve nesta sexta-feira, dia 27, no Norte Pioneiro e almoçou com lideranças num restaurante do centro da cidade.Disse acreditar num desenlace feliz na indisposição entre o ex-governador Beto Richa (PSDB) e a atual governadora Cida Borghetti(PP), principalmente em relação ao marido, deputado federal e coordenador da pré-campanha, Ricardo Barros(PP), “essa eleição está esquisita, há muitas vertentes e ainda abriga out siders, ninguém tem certeza de nada na verdade, mas confio que a aliança vitoriosa possa se repetir, estamos trabalhando para que se defina nesse sentido”, declarou.

Lupion está em Curitiba, onde participou da convenção do PMN do prefeito Rafael Greca (veja foto abaixo) e na qual pela primeira vez, desde o recente rompimento político, as principais referências do PP e PSDB estadual posaram num mesmo “palanque”:

O parlamentar, por telefone, disse defender também a manutenção da aliança até porque, segundo argumenta, beneficiaria a todos os partidos envolvidos e que disputam uma eleição onde, neste momento, é consensual que haverá segundo turno.

“Está difícil essa articulação, o Ricardo está chateado com diversas coisas que ocorreram entre o pessoal do Beto e da Cids, mas ainda dá para resolver e pode dar certo”, assinalou.