Autorizada licitação do Centro de Idoso de Leópolis

O valor será de aproximadamente de R$ 2,5 milhões

“Temos que proporcionar qualidade de vida aos nossos idosos e é com muita satisfação que anuncio que foi autorizada a licitação do Centro de Convivência do Idoso de Leópolis! Eu e o prefeito Sandrinho apresentamos o projeto ao governador Ratinho Junior e também ao secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, que liberaram o recurso para mais esse investimento na cidade”, comemorou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

A reforma e adequação do Centro de Convivência contempla guarita, lanchonete, piscinas, vestiários, quadra coberta com academia, quadra de bocha, playground, pista de caminhada em paver, iluminação dos campos de futebol e paisagismo.

“O obra, que fica localizada na rua João Prodócimo Neto, prevê reunir em um só espaço várias atividades gratuitas para a melhor idade e terá ainda uma pista de caminhada que sairá de lá até o campo de futebol municipal. A intenção é que o espaço também ofereça oportunidades de esporte e lazer para as crianças da rede pública de ensino da cidade com aulas de futebol, vôlei, basquete… no contraturno escolar”, explicou o deputado Cobra Repórter, que é o presidente da Comissão que Defende os Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) na Assembleia Legislativa do Paraná.